В Совфеде прокомментировали предложение об отмене платы за услуги муниципальных детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение отменить плату за услуги муниципальных детских садов. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что в муниципальных детских садах уже установлено ограничение по оплате услуг, которое компенсирует только затраты.

"Все остальное на себя берет государство в лице либо субъекта, либо муниципалитета, либо на федеральном уровне, если речь идет о федеральных учреждениях. В целом там достаточно посильная плата за детский сад", – заявил сенатор.

В связи с этим он выразил мнение, что на сегодняшний день никаких нововведений, которые касались бы платы за услуги таких учреждений, не требуется.

По его мнению, более остро стоит вопрос помощи семьям, которые нуждаются в дополнительной поддержке. При этом он уточнил, что такая помощь уже оказывается.

"Речь в данном случае идет о многодетных семьях, о семьях, имеющих доходы ниже соответствующего уровня", – подчеркнул Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Одновременно в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

