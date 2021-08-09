Психолог дала рекомендации по борьбе с эмоциональным выгоранием

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Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, когда наступает эмоциональное выгорание и как с ним справляться.
Ранее онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, какие способы борьбы с эмоциональным выгоранием россияне считают самыми эффективными. Так, в тройку лидеров вошли отпуск (22%), смена работы (19%) и налаживание отношений в коллективе (7%). По 6% респондентов отметили важность сохранения спокойствия, занятий спортом, рационального планирования рабочего времени и занятия хобби.
В свою очередь, 4% опрошенных уверены, что для преодоления эмоционального выгорания нужно добиваться повышения зарплаты, а по 3% рекомендуют проводить время с семьей и друзьями, а также разнообразить работу, чтобы избежать рутины. Еще 2% россиян думают, что справиться с этим поможет позитивный настрой, любовь к работе, хороший сон и питание, прием успокоительного или консультация у психолога.
Среди причин эмоционального выгорания на работе опрошенные назвали руководство и некорректную организацию трудового процесса (17%) и нездоровую атмосферу в коллективе (14%).
"Эмоциональное выгорание наступает тогда, когда человек устает от того, что он делает. Это случается из-за большой нагрузки, человеку нужен отдых, потому что нет продвижения или человека не устраивают какие-то внешние обстоятельства: коллектив, заработная плата, отношение руководства, отсутствие перспектив и так далее", – сказала Овчаренко.
По словам эксперта, думать, что вопрос с выгоранием решится сам собой, ошибочно. Если не предпринимать никаких действий, то оно может усугубиться и довести до более неприятных эмоциональных состояний, подчеркнула собеседница Москвы 24.
Специалист добавила, что также помогают различные мероприятия, связанные с командообразованием. "Поэтому руководители в некоторых организациях проводят какие-то праздники, организуют совместный отдых – все это идет на пользу", – уточнила Овчаренко.
Если же человек чувствует, что устает и его перемалывает та система, в которой он работает, то психолог порекомендовала определить свои границы и обсудить это с руководством. "Возможно, у вас слишком большая нагрузка, объем работы, вы отдаете ей много сил. Следует проанализировать, почему так гиперответственно подходите к работе", – пояснила собеседница Москвы 24.
При этом, по словам психолога, думать, что эмоциональное выгорание зависит от внушительного стажа работы, ошибочно. Оно может случаться и у молодых специалистов.
Ранее исследования сервиса "Зарплата.ру" показали, что почти половина россиян (49%) планируют продолжать работать в отпуске. При этом 41% надеется совсем забыть о работе на время отдыха. Аналитики также выяснили, что 10% принявших участие в опросе пока не знают, придется ли им отвлекаться на работу в отпуске.
Сознательно не будут отключаться от дел 12% россиян, опасаясь выпасть из рабочего процесса. При этом 10% заявили о готовности потратить часть отпуска на то, чтобы закрыть задачи, на которые ранее не было времени.
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