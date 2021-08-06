Психолог рассказал, почему не стоит работать в отпуске и как трудиться без ущерба для себя

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Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 объяснил, как россиянам меньше работать в отпуске.
Ранее исследования сервиса "Зарплата.ру" показали, что почти половина россиян (49%) планируют продолжать работать в отпуске. При этом 41% надеется совсем забыть о работе на время отдыха. Аналитики также выяснили, что 10% принявших участие в опросе пока не знают, придется ли им отвлекаться на работу в отпуске.
Сознательно не будут отключаться от дел 12% россиян, опасаясь выпасть из рабочего процесса. При этом 10% заявили о готовности потратить часть отпуска на то, чтобы закрыть задачи, на которые ранее не было времени.
"Ввиду развития средств связи, средств коммуникации отпуск перестает быть отпуском в классическом его понимании. И еще лет пять назад было предсказано, что в ближайшие годы понятие "отпуск" станет очень условным. То есть физически наше тело отдыхает на море, в горах, на огороде, но мозг продолжает работать. Это тревожный факт, который, к сожалению, остановить невозможно", – сказал Зберовский.
Из-за такого полурабочего отпуска, по словам психолога, в парах и семьях часто случаются конфликты.
Специалист подчеркнул, что в наше время крайне сложно отпустить рабочие дела на отдыхе, поскольку мы живем в мире с высокой конкуренцией.
"Если пытаться отдыхать по-старому – забросить телефон, ноутбук, планшет, то ты будешь проигрывать в конкурентной борьбе, потому что, пока ты отдыхаешь неделю без телефона, твой конкурент повысит продажи, к тебе не обратятся, купят у другого... Если сейчас давать людям такой совет, чтобы они забросили свои гаджеты на время отпуска, то я им не принесу пользу", – подытожил собеседник Москвы 24.
Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о правилах поведения на работе после отпуска. По словам эксперта, после отдыха необходимо не избавляться от стресса, а постараться его испытать.
В таком случае негативных эмоций будет меньше, считает специалист. Он также убежден, что в большинстве случаев после отпуска стресс появляется не из-за выхода на работу, а из-за самой работы.
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