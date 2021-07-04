Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после отпуска

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Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг и клинический психолог Михаил Хорс рассказали о правилах поведения на работе после отпуска. Об этом сообщает RT.



Михаил Хорс отметил, что после отдыха необходимо не избавляться от стресса, а постараться его испытать. В этом случае, негативных эмоций будет меньше. Специалист считает, что после отпуска стресс появляется не из-за выхода на работу, а из-за самой работы.

"А (существует) мнение, что работа – это плохо, что "я рожден для отдыха, для счастья". Сейчас очень у многих, особенно у молодежи, запрос такой: "Если я хожу на работу, то я должен в кайф ходить, меня это должно воодушевлять". А на работу приходишь – оказывается, там и рутина есть, и конкуренция, и конфликты с коллегами, с начальством", – сказал Хорс.

Психолог посоветовал принять тот факт, что напряженный период непременно будет, и не брать на себя слишком много обязательств.

"И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность. Вот опять – разрешить себе эту пониженную работоспособность. Писать план на день не из десяти пунктов, а из трех" – добавил он.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг посоветовал как можно ярче проводить отпуск, чтобы за время отдыха успеть соскучиться по работе.

"Желательно войти в работу с максимально позитивным настроем, иметь какую-то историю проведения отпуска для того, чтобы рассказать своим сослуживцам, иметь хотя бы какую-то форму загара, чтобы похвастать перед своими коллегами", – отметил врач.

По его мнению, легче всего выход на работу переживут те, кто считают профессиональную деятельностью не только способом заработка, но и местом морального наслаждения. Речь идет о тех людях, которые любят то, чем занимаются. Также Файнзильберг подчеркнул, что нельзя сожалеть о законченном отпуске.

"Вообще считается, что человек испытывает чувство счастья и удовольствия от жизни, когда он с удовольствием идет на работу и когда он с таким же удовольствием возвращается домой. То есть это такая формула радости жизни", – заключил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею Виталия Милонова о предоставлении дополнительных дней оплачиваемого отпуска гражданам, которые прошли или собираются пройти вакцинацию от коронавирус. По ее словам, это предложение носит позитивный характер.

