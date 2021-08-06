Почти половина россиян собираются работать в отпуске

Фото: depositphotos/OlezzoSimona

Почти половина россиян – 49% – заявили, что намерены продолжить работать в отпуске, при этом 41% рассчитывает забыть о работе на время отдыха. Об этом со ссылкой на данные соответствующего исследования сообщает ТАСС.

Аналитики также выяснили, что 10% принявших участие в опросе пока не знают, не придется ли им отвлекаться на работу в отпуске.

"Оперативно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и планерках планируют 49% опрошенных, 29% вынуждены принимать участие в решении рабочих вопросов", – говорится в сообщении.

Сознательно не будут отключаться от дел 12% россиян, опасаясь "выпасть" из рабочего процесса. При этом 10% заявили о готовности потратить часть отпуска на то, чтобы закрыть задачи, на которые ранее не было времени.

Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о правилах поведения на работе после отпуска. По словам эксперта, после отдыха необходимо не избавляться от стресса, а постараться его испытать.

В таком случае, негативных эмоций будет меньше, считает специалист. Он также убежден, что в большинстве случаев после отпуска стресс появляется не из-за выхода на работу, а из-за самой работы.