Почти половина россиян собираются работать в отпуске

Фото: depositphotos/OlezzoSimona
Почти половина россиян – 49% – заявили, что намерены продолжить работать в отпуске, при этом 41% рассчитывает забыть о работе на время отдыха. Об этом со ссылкой на данные соответствующего исследования сообщает ТАСС.
Аналитики также выяснили, что 10% принявших участие в опросе пока не знают, не придется ли им отвлекаться на работу в отпуске.
"Оперативно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и планерках планируют 49% опрошенных, 29% вынуждены принимать участие в решении рабочих вопросов", – говорится в сообщении.
Сознательно не будут отключаться от дел 12% россиян, опасаясь "выпасть" из рабочего процесса. При этом 10% заявили о готовности потратить часть отпуска на то, чтобы закрыть задачи, на которые ранее не было времени.
Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о правилах поведения на работе после отпуска. По словам эксперта, после отдыха необходимо не избавляться от стресса, а постараться его испытать.
В таком случае, негативных эмоций будет меньше, считает специалист. Он также убежден, что в большинстве случаев после отпуска стресс появляется не из-за выхода на работу, а из-за самой работы.
Россияне рассказали о готовности взять кредит на отпуск
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: