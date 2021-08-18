Более половины россиян совмещают блогерство с основной работой

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70% россиян, ведущих блоги, совмещают это занятие с основной работой. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства ResearchMe.

Для 30% россиян блоги являются единственным источником заработка.

Среди тех, кто совмещает блогерство с основной работой, 22% трудятся в сфере торговли. Еще 11% опрошенных работают в сфере транспорта. У 10% респондентов собственный бизнес. В сфере обслуживания заняты также 10%. В госучреждениях работают 9% блогеров. По 3% опрошенных трудятся в IT-сфере и медицине.

Изменить свою жизнь и отказаться от основной работы готовы всего 28% опрошенных. 72% респондентов не хотели бы превращать личные блоги в главный источник дохода.

"Во многом потому, что рассматривают блогерство как хобби – так ответили 49% опрошенных, 29% – не верят, что могут зарабатывать на блогерстве достаточно денег, а 14% боятся неудачи", – пояснили авторы исследования.

Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, желание бросить основную работу, чтобы развивать личные соцсети, высказали 80% опрошенных.

На ведении блогов жители страны хотели бы зарабатывать не менее 100 тысяч рублей. Такой ответ выбрали 39% респондентов. 26% опрошенных хотели бы получать 200 тысяч рублей. Заработок от 500 тысяч рублей до миллиона, как главное условие для ухода с основной работы, назвали 25% опрошенных. Зарабатывать на блоге 50 тысяч рублей согласны всего 10% респондентов.

Чаще всего блогерством занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35%). Доля блогеров в возрасте от 35 до 44 лет составляет 25%. Меньше всего блогеров среди молодежи до 24 лет – 16%.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости законодательного урегулирования деятельности блогеров с большим количеством подписчиков.