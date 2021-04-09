В СПЧ призвали ввести блогеров в правовое поле

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости законодательного урегулирования деятельности блогеров с большим количеством подписчиков. Об этом сообщает ТАСС.
"Если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количествам подписчиков статус СМИ. С другой стороны, и в журналистском сообществе есть голоса, что не нужно пока этого делать. Явление это (блогерство. – Прим. ред.) новое совсем. Мое мнение – надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле", – сказал глава СПЧ.
Он отметил, что некоторые блогеры сами хотели бы "двигаться в правовое поле".
"Эту постепенность я бы продумал вместе с блогерами, чтобы и им было комфортно", – добавил Фадеев.
Об отсутствии правовых норм, регулирующих взаимодействие блогеров с аудиторией, заявил и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
"Это может привести к разным последствиям", – подчеркнул он.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести в России механизм добровольной легализации частных блогов в качестве СМИ, прописав в законодательстве новую категорию "персональные СМИ". Он отметил, что совершаемые до этого попытки властей взять блогерское сообщество под контроль потерпели неудачу, поэтому, по мнению депутата, единственной альтернативой им является механизм добровольной регистрации.
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