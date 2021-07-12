Глава Google рассказал об угрозах свободе интернета

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Фото: AP Photo/Tsering Topgyal
Свобода и открытость интернета подвергаются угрозе со стороны государств по всему миру, поскольку они стремятся к ограничению потока информации в глобальной Сети, воспринимая его как нечто естественное, заявил гендиректор Google Сундар Пичаи. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Многие избиратели в поляризованных демократиях хотели бы, чтобы большие технологии замедлились. Но это невозможно, поскольку норма современной жизни – ускорение. Сейчас сама история ускоряется", – сказал он.
По словам Пичаи, наиболее ярким примером такой политики является КНР с его строго регламентированным и урегулированным интернетом.
"Китайская модель интернета – очень авторитарная, ориентированная на слежку. Свободный и открытый интернет там подвергается нападкам – ни один из наших (Google. – Прим. ред.) основных продуктов и услуг не доступен в Китае", – указал Пичаи.
По его мнению, страны Запада в настоящее время ускорили движения в сторону этой модели на фоне проблем пандемии и неэффективности регулирующих органов. Несмотря на это, Пичаи уверен, что в течение ближайших 25 лет случатся две технологические революции: искусственный интеллект и квантовые вычисления.
"Я рассматриваю ИИ как самую глубокую технологию, которую человечество когда-либо разработает и над которой будет работать. Искусственный интеллект – это, по сути, попытка воспроизвести человеческий интеллект в машинах. Различные системы ИИ уже лучше решают определенные виды проблем, чем люди", – предположил Пичаи.
Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok. Такую точку зрения он выразил на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос журналиста. По его словам, блогерство – это свободное пространство, в котором люди имеют право снимать все, что хотят и считают интересным.
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