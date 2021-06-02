Даня Милохин ответил на вопрос о регулировании тиктокеров государством

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Блогер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok. Такую точку зрения он выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос журналиста, сообщает РБК.

"Нет, так нельзя", – заявил Милохин.

Он также добавил, что блогерство – это свободное пространство, в котором люди имеют право снимать все, что хотят и считают интересным.

Ранее в Минцифры предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров на территории РФ.

Налоги предлагается ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube. В министерстве подчеркнули, что это увеличит поступления в российский бюджет, говорится в материале.

