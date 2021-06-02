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Общество

15:34

Даня Милохин ответил на вопрос о регулировании тиктокеров государством

общество технологии

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Блогер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok. Такую точку зрения он выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос журналиста, сообщает РБК.

"Нет, так нельзя", – заявил Милохин.

Он также добавил, что блогерство – это свободное пространство, в котором люди имеют право снимать все, что хотят и считают интересным.

Ранее в Минцифры предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров на территории РФ.

Налоги предлагается ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube. В министерстве подчеркнули, что это увеличит поступления в российский бюджет, говорится в материале.

Тиктокер Даня Милохин не разобрался с микрофоном на Международном экономическом форуме

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