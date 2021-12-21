Ингредиенты для селедки под шубой подорожали в России на 16%

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Пять порций салата "Селедка под шубой" в этом году обойдутся в 453 рубля против 389 рублей прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в маркетплейсе "СберМаркет".
Сильнее всего подорожала сельдь. Цена на рыбу выросла за год на 70 рублей, до 162 рублей за 800 граммов. При этом стоимость овощей осталась на уровне 2020 года. Так, 10 яиц обойдутся в 71 рубль, килограмм картофеля – в 83 рубля, полкилограмма лука – в 15 рублей, полкилограмма морковки – в 19 рублей, килограмм свеклы – в 35 рублей, а майонез – в 68 рублей.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе качественной сельди для одного из самых популярных новогодних салатов.
Эксперт рекомендует для начала обратить внимание на состав продукта. Лучше выбирать рыбу, в которой перечислено меньше всего ингредиентов. Отлично подойдет бочковая сельдь, но при этом нужно смотреть на ее свежесть.
Москвичам рассказали, как правильно выбрать сельдь для новогоднего салата
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