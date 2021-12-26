Москвичей предупредили о метели и снежных заносах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителей столицы предупредили о сложных погодных условиях до конца воскресенья, 26 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15:00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

Кроме того, специалисты предостерегли о сильных порывах ветра со скоростью до 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы.

Аналогичное погодное предупреждение действует для Московской области – метель сохранится приблизительно до 14:30 воскресенья.

Жителям столичного региона напомнили о важности соблюдения скоростного режима на дорогах и отказе от резких маневров. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Согласно прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве 26 декабря ожидается на уровне минус 5 – минус 7 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.