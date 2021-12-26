Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В воскресенье, 26 декабря, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 12–15 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что под влиянием циклона морозы в Москве немного ослабеют, однако в ночные часы столбики термометров еще опустятся до минус 12–14 градусов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с вечера пятницы до утра субботы выпало до 8 сантиметров снега. Он подчеркнул, что на период проведения снегоуборочных работ префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций Комплекса городского хозяйства дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.
В первой половине следующей недели в Москве ожидаются перепады атмосферного давления из-за многократной смены циклонов и антициклонов. Об этом ранее сообщили в центре погоды "Фобос".
В понедельник, 27 декабря, давление будет около нормы – 748 миллиметров ртутного столба, во вторник ниже нормы на 10 миллиметров, а в среду повысится до 755 миллиметров. 27–29 декабря в столице ожидаются незначительные кратковременные осадки.
Снегопад обрушился на столицу
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