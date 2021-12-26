Жителей столичного региона предупредили о гололедице

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Этот уровень обозначает, что погода потенциально опасна. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 23:00 27 декабря.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о прогнозируемом снеге, усилении ветра до 16 метров в секунду и метели.

"Погода на сегодня обусловится влиянием североатлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилением ветра и метелью. Ожидается облачно, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Ветер юго-западный, западный от 5–10 до 16 метров в секунду – это штормовые показатели для Москвы", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее синоптики пообещали москвичам в воскресенье, 26 декабря, облачную с прояснениями погоду, местами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 12–15 метров в секунду. Синоптики отмечают, что под влиянием циклона морозы в Москве немного ослабеют, однако в ночные часы столбики термометров еще опустятся до минус 12–14 градусов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с вечера пятницы до утра субботы выпало до 8 сантиметров снега. Он подчеркнул, что на период проведения снегоуборочных работ префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций Комплекса городского хозяйства дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.