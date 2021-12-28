Стали известны самые покупаемые подарки на Новый год среди москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компьютеры, косметика и мебель стали самыми покупаемыми подарками на Новый год среди жителей столицы, сообщается в телеграм-канале "Экономика Москвы".

Первое место среди самых покупаемых подарков на праздник заняла компьютерная техника: с 13 по 19 декабря среднесуточный оборот таких магазинов составил 535,7 миллиона рублей, это на 174,7% больше, чем в аналогичную неделю сентября. 15 декабря за один день оборот компьютерных магазинов составил 826,4 миллиона рублей, что стало самым большим показателем с 1 сентября.

"Магазины, преимущественно торгующие мобильными телефонами и аксессуарами, также увеличили среднесуточную выручку на 27,5% – до 395,2 миллиона рублей при аналогичном сравнении периодов", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что пользующимся популярностью подарком остаются косметика и парфюмерия. С 13 по 19 декабря оборот точек торговли подобных товаров увеличился на 132% по сравнению с такой же неделей сентября и составил 631 миллион рублей.

Кроме того, спрос вырос и на мебель, товары для дома, а также одежду и обувь. С 13 по 19 декабря по сравнению с аналогичной неделей сентября он вырос на 15% и составил 1,7 миллиарда рублей.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, на что следует обратить внимание при выборе подарков к Новому году. Первым правилом, которому надо следовать при подборе презентов, он назвал обдуманность. Специалист также посоветовал заранее составить список тех, кого планируется обрадовать сюрпризом, а также определить бюджет для каждого конкретного человека.

