Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Теплая погода прогнозируется в Москве в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Согласно прогнозу синоптика, в пятницу, 31 декабря, в городе понизится атмосферное давление.
"Температура ночью будет 6–10 градусов мороза, а днем – 2–7 градусов мороза. Такой температурный фон на 2 градуса выше нормы", – сообщил Вильфанд.
Он отметил, что 31 декабря в Москве пройдет небольшой снег. При этом в субботу, 1 января, в столице продолжится потепление.
"Температура ночью будет минус 5–10 градусов, днем – минус 1-6 градусов. Умеренный снежок по-прежнему прогнозируется", – заявил метеоролог.
Он добавил, что низкое давление сохранится в первый день 2022 года. Значения показателя в столице составят от 735 до 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном. По его словам, температура воздуха в столице составит -3...-6 градусов, а в Московской области – -2...-7, что на 5 градусов выше нормы.
"Москва и мир": погода в столице в новогоднюю ночь и непогода в США
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