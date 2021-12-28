Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Теплая погода прогнозируется в Москве в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Согласно прогнозу синоптика, в пятницу, 31 декабря, в городе понизится атмосферное давление.

"Температура ночью будет 6–10 градусов мороза, а днем – 2–7 градусов мороза. Такой температурный фон на 2 градуса выше нормы", – сообщил Вильфанд.

Он отметил, что 31 декабря в Москве пройдет небольшой снег. При этом в субботу, 1 января, в столице продолжится потепление.

"Температура ночью будет минус 5–10 градусов, днем – минус 1-6 градусов. Умеренный снежок по-прежнему прогнозируется", – заявил метеоролог.

Он добавил, что низкое давление сохранится в первый день 2022 года. Значения показателя в столице составят от 735 до 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном. По его словам, температура воздуха в столице составит -3...-6 градусов, а в Московской области – -2...-7, что на 5 градусов выше нормы.