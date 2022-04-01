Возгорание на нефтебазе в Белгороде не повлечет дефицита топлива – Минэнерго

10:58
Фото: МЧС России
Возгорание на нефтебазе в Белгороде не повлечет дефицита топлива и роста цен на бензин в регионе, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Минэнерго ожидает информацию о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы. При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива", – сказал он.
Шульгинов отметил, что министерство установило приоритетный режим отгрузки и транспортировки топлива с нефтеперерабатывающих заводов в Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. По его словам, этот режим будет поддерживаться.
"Ситуация находится на особом контроле", – добавил Шульгинов.
Утром 1 апреля ВС Украины совершили авиаудар по нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
В результате инцидента пострадали двое работников. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с нефтебазой.
На нефтебазе загорелись восемь резервуаров с топливом объемом две тысячи кубометров каждый. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Превышения ПДК вредных веществ в районе пожара нет.
В тушении возгорания задействовано более 170 спасателей. В МЧС уточнили, что к тушению привлекли пожарный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Пожару на белгородской нефтебазе присвоен повышенный уровень сложности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: