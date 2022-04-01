Возгорание на нефтебазе в Белгороде не повлечет дефицита топлива – Минэнерго

Фото: МЧС России

Возгорание на нефтебазе в Белгороде не повлечет дефицита топлива и роста цен на бензин в регионе, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Минэнерго ожидает информацию о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы. При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива", – сказал он.

Шульгинов отметил, что министерство установило приоритетный режим отгрузки и транспортировки топлива с нефтеперерабатывающих заводов в Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. По его словам, этот режим будет поддерживаться.

"Ситуация находится на особом контроле", – добавил Шульгинов.

Утром 1 апреля ВС Украины совершили авиаудар по нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

В результате инцидента пострадали двое работников. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с нефтебазой.

На нефтебазе загорелись восемь резервуаров с топливом объемом две тысячи кубометров каждый. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Превышения ПДК вредных веществ в районе пожара нет.

В тушении возгорания задействовано более 170 спасателей. В МЧС уточнили, что к тушению привлекли пожарный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.