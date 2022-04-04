Кафе загорелось на Большой Дмитровке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кафе загорелось на улице Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"На улице Большой Дмитровке пожар возник внутри кафе, наблюдается дым из окна здания", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас посетителей эвакуируют из заведения. На место уже выехали спасатели.

В ночь на 4 марта пожар произошел в нежилом здании на территории электродепо "Сокол" в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате никто не пострадал. Устанавливаются причины инцидента.

