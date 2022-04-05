"Московский патруль": в столице задержан подозреваемый в обороте сильнодействующих веществ

В столице задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Фигурант сбывал анаболические стероиды через несколько интернет-магазинов, а сами препараты всем желающим рассылал по почте, причем как в России, так и за границу.

Еще одного распространителя отравы задержали в Подмосковном Королеве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



