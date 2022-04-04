"Московский патруль": штрафов на более 100 млрд руб выписали водителям за 2021 год

Штрафов на более 100 миллиардов рублей выписали водителям за 2021 год, нарушения которых зафиксировали с помощью дорожных камер. Такие сведения приводит издание "Коммерсант", ссылаясь на отчетность МВД.

Судя по этим данным, автолюбителям было вынесено больше 160 миллионов постановлений. А треть всех штрафов на сумму 41 миллиард пришлась на Москву и Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

