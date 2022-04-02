Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде в апреле

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Большинство российских путешественников предпочитают отправляться на поезде в апреле в Москву, свидетельствуют данные бронирований билетов сервиса Туту.ру за период с 1 по 29 марта.
Так, чаще всего билеты на поезд в столицу покупали жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. В среднем билет им обошелся в три тысячи рублей.
Второе место по популярности занимает Санкт-Петербург. В этот город было оформлено около 12% билетов. Средняя стоимость поездки составила 2,9 тысячи рублей. Чаще всего это направление выбирали туристы из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа.
В пятерку наиболее популярных маршрутов также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. А Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень замыкают перечень наиболее популярных городов для путешествий на поезде.
В ночь на 31 марта в России начались продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. Отправиться на отдых в рамках данной программы можно будет с 1 мая по 30 сентября 2022 года.
В Ростуризме подчеркнули, что ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которых можно будет отдохнуть со скидкой, нет. При выборе путевки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он является участником программы.
Действие программы распространяется на государственные и коммерческие стационарные лагеря. Кроме того, в этом году в нее включили и детские палаточные лагеря.
Как рассказала ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, включение палаточных лагерей может стать стимулом к возрождению важного направления приключенческого туризма. По ее словам, без кешбэка цена на данный турпродукт оказывалась неконкурентоспособной.
Кабмин обеспечит возмещение 50% трат на детские путевки
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