В Совфеде предложили отменить двойное взимание НДС при продаже авто с пробегом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об отмене двойного взимания НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами.

Документ направлен для заключения премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас, когда дилер покупает напрямую у водителя машину с пробегом, потом он не может продать ее другому юридическому лицу по реальной цене.

Дело в том, что второе юрлицо при такой сделке обязано заплатить НДС с полной стоимости автомобиля, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи при самой первой покупке. Таким образом, при купле-продаже авто между дилерами возникает двойное налогообложение.

Согласно законопроекту, предлагается, чтобы при перепродаже автомобилей между дилерами налоговая база определялась как разница между ценой реализации и ценой приобретения. Такие же правила сенатор предлагает распространить на мотоциклы. В настоящее время такой механизм действует только при перепродаже дилером машины с пробегом физическому лицу.

По словам автора законопроекта, на фоне того, что многие иностранные автопроизводители сокращают или прекращают поставки новых авто и запчастей на российский рынок, единственным рынком продаж автомобилей, которого не коснутся санкции, считает Кутепов, останется рынок машин с пробегом.

Ранее сообщалось, что ассоциация НСРО "Руслом.ком" направила в Минпромторг РФ предложение вернуть скидки на покупку отечественных автомобилей. Речь идет о возврате к ранее действовавшей программе утилизации авто, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.