Четыре пешеходных перехода через пути МЦД-1 строят в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице строятся четыре внеуличных пешеходных перехода через пути МЦД-1, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Глава департамента Рафик Загрутдинов рассказал, что пешеходные переходы позволят удобно и безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2024 года построить восемь внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1", – сказал он.

В прошлом году в столице ввели надземный пешеходный переход от улицы Василисы Кожиной, владения 13, через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути МЖД. Он обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы.

Ранее Загрутдинов рассказал, что специалисты приступили к строительству эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.

Он отметил, что продолжается сборка металлоконструкций пролетных строений двух эстакад развязки. Одна эстакада обеспечит левоповоротный съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД, вторая – съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.

