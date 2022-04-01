"Московский патруль": собаки помогают подмосковным полицейским раскрывать преступления

В Подмосковье расследовать самые сложные дела полицейским помогают уникальные собаки-детекторы. Их используют там, где преступник не оставил ни следа.

Как тренируют нюхачей? И правда ли, что их работа помогает следователям сильнее, чем экспертиза ДНК? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

