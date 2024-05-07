Kent TV: задержан подозреваемый в убийстве россиянок в Бодруме

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Уроженец Литвы Андрей Кушлевич, которого подозревают в убийстве в Бодруме в Турции россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери, был задержан немецкими правоохранителями. Об этом сообщает издание Kent TV.

Подозреваемого задержали при проверке на границе в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

"Решение по подозреваемому в убийстве будет принято после суда, который пройдет в Нюрнберге", – указано в сообщении.

Тела Двизовой и ее дочери обнаружили в Бодруме в ночь на 29 ноября. Двух погибших, по данным СМИ, нашли завернутыми в простыни и связанными веревками. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента.

Сын убитой считает, что преступление мог совершить его отчим литовец Андрей Кушлевич. Он рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

Кушлевич находится в розыске в России по уголовной статье.