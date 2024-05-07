Путин поручил поднять с 2025 года выплаты академикам РАН до 200 тыс рублей в месяц

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Правительство РФ должно заложить средства в бюджете с 2025 года для увеличения ежемесячных выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей, а членам-корреспондентам РАН до 100 тысяч рублей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Президент ожидает доклад по поручению до 1 ноября. Выплаты академикам и членкорам РАН, согласно поручению президента, вырастут в 2 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Ранее Путин потребовал опережающими темпами увеличить к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) минимум в два раза по сравнению с 2023 годом. Через 6 лет он должен достигнуть суммы в размере 35 тысяч рублей в месяц.

До этого Путин сообщал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%.