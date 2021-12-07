В Подмосковье задержали отца и сына по подозрению в серии краж лошадей

16:11
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Подмосковные полицейские задержали жителя Ступинского района и его сына по подозрению в серии краж лошадей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Уточняется, что оба занимались забоем скота и торговлей мясом.
"Предварительно установлено, что в октябре злоумышленники проникли на территорию клуба в Андреевке и похитили из загона пять лошадей. <...> Через месяц аналогичное преступление совершено в поселке Поварово. В ночное время с огороженной территории для выпаса украдены две лошади и два жеребенка", – рассказала Волк.
Она добавила, что в первом случае животные были предназначены для участия в спортивных соревнованиях. Ущерб от их кражи составил 4 миллиона рублей.
В доме злоумышленников прошли обыски. Оперативники обнаружили там останки похищенных животных, колбасные изделия и пикап с прицепом для перевозки лошадей. Один из задержанных в настоящее время заключен под стражу, второго отправили под домашний арест.
Известно, что мужчина был неоднократно судим, а его сын находился в федеральном розыске.
Ранее в ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в краже четырех баранов. Злоумышленник забрался на территорию фермерского хозяйства и увел скот, чтобы затем его продать. По данному факту было возбуждено уголовное дело, животных вернули владельцу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: