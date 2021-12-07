В Подмосковье задержали отца и сына по подозрению в серии краж лошадей

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Подмосковные полицейские задержали жителя Ступинского района и его сына по подозрению в серии краж лошадей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Уточняется, что оба занимались забоем скота и торговлей мясом.

"Предварительно установлено, что в октябре злоумышленники проникли на территорию клуба в Андреевке и похитили из загона пять лошадей. <...> Через месяц аналогичное преступление совершено в поселке Поварово. В ночное время с огороженной территории для выпаса украдены две лошади и два жеребенка", – рассказала Волк.

Она добавила, что в первом случае животные были предназначены для участия в спортивных соревнованиях. Ущерб от их кражи составил 4 миллиона рублей.

В доме злоумышленников прошли обыски. Оперативники обнаружили там останки похищенных животных, колбасные изделия и пикап с прицепом для перевозки лошадей. Один из задержанных в настоящее время заключен под стражу, второго отправили под домашний арест.

Известно, что мужчина был неоднократно судим, а его сын находился в федеральном розыске.

Ранее в ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в краже четырех баранов. Злоумышленник забрался на территорию фермерского хозяйства и увел скот, чтобы затем его продать. По данному факту было возбуждено уголовное дело, животных вернули владельцу.

