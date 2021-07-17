Во Флориде задержали мужчину, пытавшегося закинуть избитого аллигатора на крышу бара

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Власти штата Флорида задержали злоумышленника, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление управления общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

По информации правоохранителей, Уильям Ходж нес аллигатора, а затем попытался закинуть его на крышу бара. При этом мужчина бил животное об землю, удерживая за хвост.

После случившегося нарушитель был задержан. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом.

В данный момент животное вернули администрации парка, откуда оно было украдено.

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