Неизвестная вырвала из рук у женщины породистую кошку на западе Москвы

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Столичные полицейские объявили в розыск похитительницу кошки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Злоумышленница вырвала у женщины из рук кошку породы невская маскарадная и скрылась. На данный момент сотрудники правопорядка ведут розыск подозреваемой по приметам.

Ранее к полицейским обратилась жительница Омска, у которой из частного дома на улице Вавилова украли кошку, шубу, бытовую технику, косметику и телефон. Помимо того, из жилья похитили планшет и 15 упаковок кошачьего корма.