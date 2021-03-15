В Москве задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у подростка

В районе Лефортово задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у подростка, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в подъезде дома на Волочаевской улице злоумышленник похитил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына и скрылся.

Несколько часов потребовалось сотрудникам полиции, чтобы задержать подозреваемого.

"Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово по горячим следам задержали 27-летнего москвича, подозреваемого в грабеже", – рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Дело возбудили по статье "Грабеж". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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