Туфли Louis Vuitton за 80 тысяч рублей украли у посетителя караоке в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У посетителя столичного караоке-бара похитили туфли стоимостью 80 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

В полицию о краже сообщил гражданин 2000 года рождения. Он уточнил, что в ночь на 14 марта в караоке на Бакунинской улице кто-то украл его туфли Louis Vuitton.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее у 48-летней жительницы Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранительными органами. Оказалось, что он уже дважды был привлечен к уголовному наказанию за кражу, а один раз – за ложный донос.