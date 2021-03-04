В Хамовниках украли вино за 255 тысяч рублей

Фото: depositphotos/mythja

Неизвестный мужчина украл вино стоимостью 225 тысяч рублей в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что 2 марта в ОВД "Хамовники" поступило заявление от продавщицы винного магазина. Женщина рассказала, что в магазин зашел мужчина, который долго бродил от стеллажа к стеллажу, после чего сотрудница заметила пропажу дорогостоящего вина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, личность преступника выясняется.

Ранее житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей.