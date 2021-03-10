В Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны

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У 48-летней жительницы Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на данные регионального главка МВД.

По имеющимся данным, 31-летний мужчина заявил своему знакомому, что гараж принадлежит ему, и попросил с помощью подъемного крана сдать конструкцию на металлолом.

Злоумышленник был оперативно задержан правоохранительными органами. Оказалось, что он уже дважды был привлечен к уголовному наказанию за кражу, а один раз – за ложный донос.

Женщина оценила нанесенный ей ущерб в 100 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее неизвестный мужчина украл вино стоимостью 225 тысяч рублей в центре Москвы. По факту кражи возбуждено уголовное дело, личность преступника выясняется.