В Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны

16:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У 48-летней жительницы Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на данные регионального главка МВД.
По имеющимся данным, 31-летний мужчина заявил своему знакомому, что гараж принадлежит ему, и попросил с помощью подъемного крана сдать конструкцию на металлолом.
Злоумышленник был оперативно задержан правоохранительными органами. Оказалось, что он уже дважды был привлечен к уголовному наказанию за кражу, а один раз – за ложный донос.
Женщина оценила нанесенный ей ущерб в 100 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее неизвестный мужчина украл вино стоимостью 225 тысяч рублей в центре Москвы. По факту кражи возбуждено уголовное дело, личность преступника выясняется.
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