Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что детали, украденные с площадки № 110 космодрома Байконур, являются собственностью Казахстана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.

"Охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации после того, как будет принято решение руководством Казахстана", – пояснил Рогозин.

С заявлением о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами в правоохранительные органы обратился начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" – "Космический центр "Южный". Об этом сообщали СМИ.

Ранее Россия запустила с космодрома Байконур спутник "Арктика-М", чтобы следить за климатом в арктическом регионе. Запуск прошел в штатном режиме.