Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре

20:41
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что детали, украденные с площадки № 110 космодрома Байконур, являются собственностью Казахстана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.
"Охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации после того, как будет принято решение руководством Казахстана", – пояснил Рогозин.
С заявлением о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами в правоохранительные органы обратился начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" – "Космический центр "Южный". Об этом сообщали СМИ.
Ранее Россия запустила с космодрома Байконур спутник "Арктика-М", чтобы следить за климатом в арктическом регионе. Запуск прошел в штатном режиме.
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