Полиция в ТиНАО задержала приезжего за кражу четырех баранов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в краже четырех баранов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

О краже животных в полицию заявил 51-летний мужчина. По его словам, ночью неизвестный проник в загон скота, находящийся на территории поселения Роговского, и похитил баранов.

Подозреваемого задержали на территории деревни Кресты. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. По данным правоохранителей, злоумышленник забрался на территорию фермерского хозяйства и увел скот, чтобы продать его.

Животных уже вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудники полиции вернули жительнице Калининграда сумку, в которой находились миллион рублей, золотые украшения и документы.

