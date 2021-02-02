В Калининграде полицейские вернули женщине украденный миллион рублей

Фото: facebook.com/УМВД России по Калининградской области

Сотрудники полиции вернули жительнице Калининграда сумку, в которой находились миллион рублей, золотые украшения и документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области.

Отмечается, что в полицию от 58-летней женщины поступило заявление о краже. Она рассказала, что у нее украли сумку, которую она положила у прилавка овощной палатки в момент выбора товаров.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 74-летний мужчина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"Полицейские изъяли у подозреваемого чужое имущество и передали законной владелице. Потерпевшая выразила благодарность оперативникам за помощь", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о краже 350 тысяч рублей у 87-летней жительницы подмосковного Солнечногорска. Подозреваемых женщин задержали в Долгопрудном.