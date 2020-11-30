Сиделку и двух ее знакомых задержали по подозрению в разбойном нападении на пенсионера

12:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сиделку и двух ее знакомых задержали по подозрению в разбойном нападении на 90-летнего москвича. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимира Васенина.
Он рассказал, что москвич обратился к правоохранительным органам с заявлением о нападении, которое произошло в квартире на Новослободской улице. Пенсионер рассказал, что двое в масках проникли в помещение и угрожали похожим на нож предметом, а затем похитили сбережения на сумму 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны приезжие мужчины в возрасте 21 года и 25 лет, а также 38-летняя приезжая женщина. Установлено, что женщина работала у пенсионера сиделкой.
"О имеющихся у него деньгах она сообщила мужчинам, с которыми проживала в одной квартире. Затем подозреваемая сделала слепок с ключа от квартиры заявителя. Также она рассказала, что, предположительно, пенсионер хранит свои сбережения под матрасом, на котором лежит в кровати", – добавил Васенин.
Ранее неизвестный украл из частного дома в ТиНАО ювелирные изделия и 100 тысяч евро. В полицию обратился заместитель гендиректора организации. Мужчина сообщил, что в частном доме в поселении Первомайском сработала сигнализация. По факту произошедшего проводится проверка.
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