Драгоценности и 100 тыс евро украли из частного дома в ТиНАО

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Неизвестный украл из частного дома в ТиНАО ювелирные изделия и 100 тысяч евро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, в полицию обратился заместитель гендиректора организации. Мужчина сообщил, что в частном доме в поселении Первомайском сработала сигнализация.

"Прибывшие на место оперативники выяснили, что неизвестный, отжав пластиковую дверь веранды, проник в двухэтажный дом", – говорится в сообщении.

Уточняется, злоумышленник украл драгоценности и портфель, в котором было 100 тысяч евро.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в поселении Первомайском в ТиНАО. Неизвестный пробрался в частный дом и похитил 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США, а также золотые украшения.

