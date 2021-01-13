В Подмосковье у пенсионерки украли 350 тысяч рублей

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Более трети миллиона рублей похитили у 87-летней жительницы подмосковного Солнечногорска, передают "Дни.ру".

В МВД по региону рассказали, что две женщины под видом соцработниц предложили женщине помощь в оформлении документов на ремонт ее квартиры. В министерстве подчеркнули, что пока пенсионерка оформляла документы на кухне, одна из женщин похитила из комнаты ювелирные украшения и деньги. Общий материальный ущерб составил 350 тысяч рублей.

Подозреваемых женщин задержали в Долгопрудном. Суд отправил их под стражу. В настоящее время специалисты проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

В конце декабря прошлого года сотрудники столичной полиции задержали двух женщин, подозреваемых в совершении кражи у пенсионерки одного миллиона рублей. По факту преступления специалисты возбудили уголовное дело о краже.