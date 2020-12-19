В Москве полиция задержала женщин, похитивших миллион рублей у пенсионерки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичной полиции задержали двух женщин, подозреваемых в совершении кражи у пенсионерки 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД РФ.

Ранее в службу "02" обратилась москвичка старшего возраста – она сообщила о факте мошенничества. Полицейские прибыли на место и выяснили, что в квартиру жительницы пришли две гражданки, представившиеся соцработниками.

Они предложили женщине обменять деньги – под этим предлогом украли 1 миллион рублей и скрылись.

"Сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали неработающую женщину и пенсионерку. Похищенные деньги у них изъяты", – рассказали в ведомстве.

По факту преступления специалисты возбудили уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Ранее подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали в Москве.