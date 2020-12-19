В Москве полиция задержала женщин, похитивших миллион рублей у пенсионерки

09:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники столичной полиции задержали двух женщин, подозреваемых в совершении кражи у пенсионерки 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД РФ.
Ранее в службу "02" обратилась москвичка старшего возраста – она сообщила о факте мошенничества. Полицейские прибыли на место и выяснили, что в квартиру жительницы пришли две гражданки, представившиеся соцработниками.
Они предложили женщине обменять деньги – под этим предлогом украли 1 миллион рублей и скрылись.
"Сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали неработающую женщину и пенсионерку. Похищенные деньги у них изъяты", – рассказали в ведомстве.
По факту преступления специалисты возбудили уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Ранее подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали в Москве.
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