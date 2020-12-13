Подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали в Москве

18:01
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Подозреваемого в хищении средств путем телефонного мошенничества задержали в Москве. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленник представился жертве сотрудником службы безопасности банка. Он позвонил москвичке и сообщил, что на нее в Краснодаре оформлен кредит.
"Злоумышленник пояснил, что для отмены данной операции женщине необходимо оформить новую заявку на кредит, а затем перевести полученные деньги на указанный им счет. Потерпевшая выполнила требования звонившего, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию", – приводит Агентство "Москва" слова Волк.
Она добавила, что пострадавшая лишилась более чем 850 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
Ранее москвичей задержали по подозрению в хищении более 122 миллионов рублей со счетов россиян. Махинации двое подозреваемых совершали при помощи поддельных паспортов. Предварительно установлено, что от действий злоумышленников пострадали три человека.
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