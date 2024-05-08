Экс-депутат Украины и журналист Игорь Мирошниченко объявлен в розыск

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МВД РФ объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Об этом со ссылкой на базу ведомства сообщает ТАСС.

"Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.02.1976. Разыскивается по статье УК", – указано в базе.

Статья розыска не разглашается.

Мирошниченко был депутатом Украины с 2012 по 2014 год, в 2015–2020 годах он был депутатом Киевского городского совета от националистической партии "Свобода".

Ранее в базе МВД появилась карточка действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

В базу розыска также попали бывший лидера Украины Петр Порошенко, экс-глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.

