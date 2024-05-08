Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза ракетной опасности была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытия.

Вечером 7 мая ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, после чего на ней возник пожар. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что сотрудники МЧС уже работают на месте происшествия.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена вечером 6 мая.