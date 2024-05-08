01:24Происшествия
Раненые сотрудники нефтебазы в ЛНР госпитализированы в состоянии средней тяжести
Фото: телеграм-канал Mash
Все пострадавшие в результате обстрела ВСУ сотрудники нефтебазы в ЛНР были госпитализированы в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводит телеграм-канал правительства республики.
"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается", – сообщила она.
Пащенко подчеркнула, что всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь.
ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска вечером 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что удар по нефтебазе предположительно был нанесен ракетами ATACMS. На объекте загорелся газопровод высокого давления, в его тушении задействованы все луганские подразделения МЧС, пострадали пять человек.