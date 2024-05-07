Путин распорядился учредить в РФ памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Владимир Путин распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В распоряжении указано, что решение принято в связи с успешным проведением Всемирного фестиваля молодежи 2024 года на федеральной территории Сириус в Сочи. Памятная медаль будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли свой вклад в подготовку и проведение мероприятия. К медали также прилагается грамота.

Ранее руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что всемирный фестиваль молодежи будет регулярно проходить в РФ раз в шесть лет. Также она отметила, что мероприятие планируют проводить на постоянной основе. Разуваева допустила, что число площадок в России может расширяться.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта этого года на территории Сириус. В нем поучаствовали свыше 20 тысяч молодых людей из РФ и других стран, всего было проведено больше 800 мероприятий.