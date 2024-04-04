Путин заявил, что молодежная программа в РФ не должна быть "охранительной"

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Российская молодежная программа и работа в этом направлении не должна носить охранительный характер, а должна быть устремленной в будущее. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с правительством, рассказывая о перспективах нацпроекта "Молодежь и дети".

"Конечно, страна будет меняться. И люди будут меняться. Но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин потребовал во время оглашения послания Федеральному собранию в 2024 году начать работу в рамках нацпроекта "Молодежь России". По его словам, будущее страны определяется стремлением молодого поколения, в частности, его успехами, достижениями и ориентирами. Это является важнейшим залогом и гарантии суверенитета РФ, а также продолжением истории РФ.

