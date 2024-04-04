Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России раз в шесть лет

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Всемирный фестиваль молодежи будет регулярно проходить в России раз в 6 лет. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева на церемонии открытия новых молодежных центров в российских регионах, передает ТАСС.

Она поблагодарила Владимира Путина, который также присутствовал на мероприятии в формате видеосвязи, за принятие соответствующего решения, а также высказала особую благодарность в связи с проведением ежегодных международных тематических слетов.

Ранее Разуваева сообщила, что Всемирный фестиваль молодежи планируют проводить на постоянной основе. Также она допустила, что количество площадок в РФ может расшириться.

Мероприятие проходило в 2024 году с 1 по 7 марта на территории Сириус в Сочи. На нем побывали более 20 тысяч молодых людей из РФ и других стран мира, а всего на фестивале было проведено более 800 мероприятий.

