Путин открыл новые молодежные центры в регионах

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Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых молодежных центров, в том числе в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе, сообщает ТАСС.

Президент РФ заявил о старте работ круглогодичных молодежных центров в 12 российских регионах. Путин назвал это событие значимым. Он подчеркнул, что открытие новых образовательных центров – это серьезное пополнение.

До сих пор в стране работали три круглогодичных образовательных центра – Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье, Центр знаний "Машук" в Пятигорске и Академия "Меганом" в Судаке. Новые центры будут работать по тому же принципу.

В Нижегородской области заработал образовательный центр "ГосСтарт". Он будет заниматься работой по направлению "государственное и муниципальное управление", единовременно в нем смогут обучаться 220 человек.

Центр по молодежному туризму в Салехарде будет функционировать при координации департамента молодежной политики ЯНАО. Основной площадкой станет Окружной молодежный центр и пространства Ямальского многопрофильного колледжа. В нем единовременно смогут обучаться 200 человек.

Центр "ШУМ" в Калининградской области создали на базе ГАУ "Центр молодежи". Здесь вначале смогут одновременно обучаться 150 человек, а с августа 2024 года – до 350 человек. Кроме того, новые молодежные центры в ближайшее время откроются в Запорожской и Херсонской областях.

"Только за последние годы в четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности, взяли новую высоту, обрели настоящих друзей порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее время откроется еще два", – сказал президент.

Ранее Владимир Путин поручил в текущем году запустить в стране новый национальный проект "Молодежь России". С инициативой он выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По мнению главы государства, завтрашний день России определяется стремлением молодого поколения, в частности, его успехами, достижениями и ориентирами. Это является важнейшим залогом и гарантии суверенитета РФ, и продолжения истории страны.