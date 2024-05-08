Суд в США отложил на неопределенный срок заседания по делу Трампа о секретных документах

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Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов был отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает CNBC.

Дату судебного заседания по данному делу отложила федеральный судья Флориды Эйлин Кэннон.

"Таким образом суд отменяет нынешнюю дату 20 мая 2024 года, она будет переназначена отдельным постановлением", – сообщила она.

9 августа 2022 года Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований.

12 августа 2022 года издание The Wall Street Journal сообщило, что агенты ФБР при обыске в поместье Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов. Было вывезено около 20 коробок, в которых находились документы, фотографии, указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.