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07 мая, 21:58

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ТАСС: экс-глава ФГБУ "ФЦАО" арестован за злоупотребление полномочиями

Суд Москвы арестовал экс-главу ФГБУ "ФЦАО" за злоупотребление полномочиями

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Преображенский суд столицы арестовал бывшего директора ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислава Новикова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В материале отметили, что еще два фигуранта по данному делу отправлены в СИЗО. По данным следователей, ущерб от преступных действий оценивается примерно в 370 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что столичный суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, по решению суда с Яриловой взыскано 125 миллионов рублей.

Женщину задержали в апреле прошлого года в рамках расследования уголовного дела о хищении свыше 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".

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