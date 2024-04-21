Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемым предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), они заключены под стражу до 19 июня 2024 года.

Согласно версии следствия, фигуранты ненадлежащим образом оказывали услуги по организации питания для нужд Минобороны Российской Федерации. Следователи считают, что цены на контракты были заведомо завышены и превышали расходы по их приготовлению, а продукция не соответствовала заявленному качеству.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы приговорил главу Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Дорогомиловский районный суд столицы приговорил экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова к семи годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Указывается, что его признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

